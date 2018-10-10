В ФК «Черноморец» сменили руководство после поражения в игре со «Спартаком»

Заседание совета директоров новороссийского футбольного клуба состоялось 9 октября.

Прежний руководитель Виталий Козырев подал в отставку. Генеральным директором клуба назначен Виталий Бут, который ранее был председателем совета директоров клуба.

Исполняющим обязанности председателя совета стал заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков. В состав совета вошла первый заместитель мэра Светлана Калинина. Эту меру предприняли для контроля финансовой деятельности общества.

В штатное расписание внесли ряд изменений: в частности, сократили четыре ставки. За счет этого экономия финансовых средств в год составит 2,6 млн рублей.

По поручению главы города Игоря Дяченко, футбольное поле центрального стадиона восстановят, а также в срок до начала нового сезона — до 1 марта 2019 года — приведут в соответствие материально-техническую базу клуба.

Планируется, что на стадионе будут проводить международные товарищеские матчи с командами городов-побратимов, сообщает пресс-служба администрации города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Спартак» победил «Черноморец» в 1/16 Олимп — Кубка России со счетом 0:1. После матча ФК «Спартак» пожаловался на качество газона на новороссийском стадионе. Глава города Игорь Дяченко пообещал разобраться в ситуации и наказать виновных.

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