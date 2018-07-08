В ФК «Краснодар» перешел игрок «Динамо» Анатолий Катрич

Летом полузащитник получил статус свободного агента, на днях он прошел просмотр в команде «черно-зеленых».

Контракт с игроком подписан сроком на 1 год.

Анатолий Катрич родился 9 июля 1994 года в Приморско-Ахтарске. В 12 лет перебрался в Краснодар, где стал заниматься в городской СДЮШОР № 5. Попал в академию «Динамо». Выступая за молодежку «бело-голубых», Катрич дважды подряд, в сезонах-2013/2014 и 2014/2015, выиграл молодежное первенство.

Дебют Катрича в главной команде «Динамо» состоялся в апреле 2015 года, когда он в матче РФПЛ вышел на замену в компенсированное время.

Лучшим на настоящий момент в карьере Катрича стал сезон-2016/2017, который «Динамо», впервые в истории покинувшее Премьер-Лигу, провело в ФНЛ. По его итогам команда уверенно выиграла турнир и вернула себе элитный статус, а молодой атакующий вингер, чаще и эффективнее действовавший на правом крыле, с двумя забитыми мячами и десятью результативными передачами стал одним из лучших распасовщиков и получил приз лучшего полузащитника дивизиона, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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