В ФК «Краснодар» прокомментировали ситуацию с трансфером Жиго в «Спартак»

Московский клуб 4 июня сообщил о подписании четырехлетнего контракта с французским футболистом.

Гендиректор краснодарского клуба Владимир Хашиг рассказал, что планировалось приобрести двух защитников.

«Думали, что по Жиго вопрос практически решен. Мы больше года вели его. Скажу больше — зимой контактировали с игроком, он знал о нашем интересе, но тогда не рассматривал вариант переезда в Россию. Но в это трансферное окно согласие было получено. Я лично летал в Бельгию, общался с футболистом и его агентом, и в итоге мы договорились. Параллельно разговаривали с «Гентом», сделали два предложения и были близки к завершению сделки. И после этого я случайно узнаю о том, что в переговоры вмешался «Спартак». Мы предупредили коллег, что находимся в заключительной стадии, и другому клубу из России в данном случае некорректно проявлять активность», — отметил Владимир Хашиг.

По его словам, менеджмент москвичей проигнорировал обращение, сообщает «Спорт-Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» ведет переговоры о приобретении двух защитников. Среди возможных приобретений значился Самуэль Жиго из бельгийского ФК «Гент».

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