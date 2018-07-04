В ФК «Сочи» перешел центральный защитник Иван Миладинович

Сербский футболист подписал контракт с клубом сроком на два года.

Воспитанник «Ягодины» Иван Миладинович последний сезон провел в команде «Раднички» (Ниш), с которой занял третье место в национальном чемпионате, и тем самым помог клубу квалифицироваться для участия в Лиге Европы.

«Это был трудный трансфер. Мы следили за Иваном на протяжении долгого времени и знали, что им интересуется ряд других клубов. Уверен, что Миладинович принесет пользу клубу и будет прогрессировать вместе с командой», — цитирует спортивного директора «Сочи» Андрея Орлова пресс-служба клуба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Динамо-СПб» 5 июня официально объявил о переезде в Сочи.

Позднее власти Краснодарского края и руководство футбольного клуба объявили, что переговоры по использованию стадиона «Фишт» в качестве основной арены для проведения домашних матчей «Сочи» находятся в завершающей стадии. Планируется, что клуб начнет сезон на стадионе «Юг-Спорт».

Клуб 4 июля представил свой логотип.

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