В ФК «Сочи» перешли шесть футболистов

«Сочи» (бывшее петербургское «Динамо») также подтвердил переход в «СКА-Хабаровск» вратаря Егора Генералова.

В составе команды продолжат карьеру защитники Кирилл Заика («Химки»), Темур Мустафин («Факел») и Валерий Почивалин («Балтика»), полузащитники Никита Саламатов («Тюмень») и Игорь Горбунов («Олимпиец»).

В стан «бело-голубых» — клуб сохранит свои цвета — перешел капитан и форвард «Томи» Анзор Саная.

Сочинцы сейчас находятся на сборе в Беларуси, где с ними тренируются еще ряд потенциальных новичков, сообщает «Матч ТВ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Динамо-СПб» 5 июня официально объявил о переезде в Сочи.

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