В ФК «Сочи» провели пресс-конференцию перед дебютной игрой чемпионата России

Матч состоится 18 августа на сочинском стадионе «Фишт».

Арена станет для клуба «Сочи» домашней. В первой игре «леопарды» встретятся с Нижним Новгородом. Перед этой игрой штаб сочинской команды провел пресс-конференцию. На ней предстоящую игру называли исторической.

«Рассчитываем на то, что клуб зашел надолго, с серьезными намерениями. Конечно же, хочется в ближайшем будущем увидеть игры в Высшей лиге», — сказал директор департамента физической культуры и спорта Сочи Сергей Пилосян.

«Нам на сегодняшний момент никто не ставил задачу в первый год выйти в Премьер-лигу, но мы в любом случае выходим за положительным результатом, и для нас каждый матч как финал», — отметил генеральный директор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко.

«Леопарды» находились в лидирующей группе Футбольной национальной лиги: из шести игр три победы, две ничьих и всего одно поражение. Задача минимум — повторить успех прошлого года. Тогда клуб располагался в Санкт-Петербурге и поднялся на шестую строку турнирной таблицы. В этом сезоне команде предстоит сыграть более 30 игр во втором по силе дивизионе страны.

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