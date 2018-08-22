В ФК «Сочи» вернулся защитник Аркадий Калайджян

Прошлый сезон футболист провел в дубле команды РПЛ — московского «Арарата».

Клуб подписал контракт с 26-летним защитником Аркадием Калайджяном, сообщается на странице клуба во «ВКонтакте».

Футболист местный воспитанник. Карьеру начал в ФК «Сочи» в 2014 году в качестве полузащитника. Принял участие в одном комтрольном матче ФК «Кубань» в сезоне 2015/2016 годов.

Футболист заявлен на игру с «Черноморцем».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», игру 1/32 Кубка России с новороссийской командой 22 августа сочинцы проведут на запасном поле.

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