В ФК «Урожай» назначили нового генерального директора

Им стал бывший футболист московских клубов «Красная Пресня», ЦСКА и «Спартак» Дмитрий Градиленко.

Градиленко — воспитанник СДЮСШОР ЦСКА, играл на позиции защитника. Является мастером спорта, двукратным чемпионом СССР и чемпионом России.

После завершения карьеры игрока 49-летний спортсмен работал спортивным директором в футбольных клубах «Динамо» Брянск и «Зенит» Пенза, а также экспертом и комментатором на центральных телеканалах страны.

В связи с обновлением руководства клуба 4 декабря состоится пресс-конференция, сообщает пресс-служба ФК «Урожай».

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