В ФК «Урожай» из словацкого клуба перешел Антон Антонов

Контракт с 20-летним полузащитником подписали на три года.

Антон Антонов перешел в «Урожай» из словацкого футбольного клуба MFK Zemplin Michalovce. Ранее выступал за ФК «Динамо Москва».

Играет на позициях полузащитника и центрального полузащитника. Текущая трансферная стоимость игрока — 75 тыс. евро, сообщает пресс-служба ФК «Урожай».

Родился 2 февраля 1998 года в Краснодарском крае.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Урожай» возглавил Николай Писарев.

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