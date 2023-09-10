В Габоне объявили состав нового правительства

Габон Новое переходное правительство в составе 26 членов.

Ссылаясь на зарубежные СМИ, “Report” сообщил, что переходный премьер-министр Габона Раймон Ндонг Сима назначил новое переходное правительство.

Следует отметить, что Ндонг Сима был утвержден на посту премьер-министра 7 сентября.

Режис Онанга Ндиайе является министром иностранных дел, а бригадный генерал Бриджит Онкадова – представителем президента по национальной обороне.

В новое правительство вошли три министра из предыдущего правительства.

Следует отметить, что 30 августа группа высокопоставленных военных чиновников Габона захватила власть на национальном уровне. объявило телевидение.

Повстанцы аннулировали результаты президентских выборов 26 августа, на которых победил Али бен Бонго Ондимба, баллотировавшийся на третий срок. Военные заявили, что он находится под домашним арестом в окружении семьи и врачей. 30 августа на совещании генералов главой переходного государства был назначен Брис Клотер Олиги Нгема.