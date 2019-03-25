В Геленджике из незаконного оборота изъяли более 1 тыс. литров пива

В ходе рейдов полицейские выявили четырех местных жителей, незаконно продававших спиртное.

Правоохранители обнаружили торговые точки по незаконной реализации алкоголя. Четверо местных жителей 37, 41, 43 и 52 лет продавали пиво на розлив без сопроводительных документов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате полицейские изъяли более 1 тыс. л алкогольной продукции.

В отношении предпринимателей составили административные протоколы о правонарушениях. Они должны будут выплатить штраф.