В Геленджике лже-газовики требовали от пенсионеров деньги

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В Геленджике лже-газовики требовали от пенсионеров деньги

Трое мужчин представлялись сотрудниками газовой службы. О мошенниках сообщили в полицию местные жители.

Потерпевшие рассказали, что в их квартиры приходили трое неизвестных и под предлогом проведения плановой проверки производили замену газового оборудования, которое не требовало замены. Затем они составляли акт выполненных работ и требовали оплатить счет на месте. Позже выяснилось, что газовая служба никакой проверки не проводила.

Полицейские выяснили, на какой машине передвигались злоумышленники. В ходе розыска установили личности подозреваемых и задержали их в Крымске. Мошенниками оказались 30-летний, 33-летний и 35-летний местные жители.

«Сейчас известно о трех пострадавших от действий мошенников, но правоохранители предполагают, что обманутых пенсионеров больше. По данным на 22 января, общая сумма ущерба составила около 15 тыс. рублей», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении задержанных возбудили уголовные  дела. Мужчин заключили под стражу. За мошенничество им грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас  устанавливаются другие факты противоправной деятельности злоумышленников.

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