В Геленджике наградили школьников, предупредивших соседей о пожаре в лифте

Сотрудники МЧС 11 января пришли в школу, чтобы поблагодарить двух учеников второго класса.

Степан Квасов и Макар Беляев 7 января спускались на лифте в своей девятиэтажке, когда почувствовали запах дыма. Дети не испугались и не выбежали на улицу, а начали стучать в двери жильцов дома.

— Мы стучали во все двери первого этажа, а потом выбежали на улицу и рассказали одной тете с девятого этажа, она вызвала спасателей, — рассказали школьники.

Приехавшие пожарные потушили огонь. Возгорание произошло в подвале и, по словам спасателей, если бы не дети, оповестившие соседей, то, возможно, многие жильцы не успели бы спастись.

Сотрудники МЧС подарили мальчикам именные часы, а весь их класс позвали на экскурсию в часть. Также спасатели сообщили, что 30 апреля, в канун празднования годовщины пожарной охраны, наградят Макара Квасова и Степана Беляева как настоящих героев.