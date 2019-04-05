В Геленджике отметят День русской народной сказки

Мероприятия пройдут 6-7 апреля на Центральной площади курорта.

С 11:00 6 апреля начнутся конкурсы, игровые программы и спектакли. Все желающие смогут принять участие в буккроссинге — обменять или подарить прочитанные книги.

В 17:00 артисты Краснодарского музыкального театра «Премьера» покажут мюзикл «Чудо коляда» по мотивам русских народных сказок.

Также 7 апреля отметят Всемирный день здоровья. В 12:00 начнется фестиваль «Я выбираю спорт». В программе — выполнение нормативов ГТО, соревнования по стритболу, состязания среди мужчин по кроссфиту, старты среди женщин по высокоинтенсивному тренингу, троеборье.

Пройдут концерты Клуба благородных сердец Дворца культуры, искусства и досуга с участием этно-исполнителя Ромео, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.