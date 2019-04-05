В Геленджике ребенок закрыл дверь, когда его мать вышла на балкон

Это произошло 4 апреля в одном из многоквартирных домом на улице Прасковеевской.

Хозяйка квартиры на улице Прасковеевской в Геленджике вышла на балкон, в этот момент ее двухлетний сын закрыл дверь изнутри на щеколду. Входная дверь тоже была закрыта на замок. В квартире также находился восьмимесячный ребенок.

Женщина позвала на помощь соседей, которые вызвали спасателей и позвонили ее матери. Сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС» прибыли на место и при помощи слесарного инструмента открыли дверь в квартиру.

Похожий случай произошел в частном доме на улице Рублева. Двухлетний ребенок оказался запертым дома после того, как входная дверь захлопнулась, когда взрослые выходили на улицу. Спасатели, используя слесарный инструмент, открыли окно, и попали в дом, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».