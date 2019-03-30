В Геленджике во время соревнований по трофи-рейду внедорожник упал с горы, есть жертвы. Фото

Это произошло 30 марта во время соревнований этапа чемпионата России по трофи-рейду.
О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях. По их словам, автомобиль участников соревнований сорвался с горы.
Момент падения автомобиля запечатлен на видеозаписи, которую сделали очевидцы. На кадрах видно, как внедорожник пытается преодолеть крутой подъем. В какой-то момент машина начинает катиться вниз со склона, после чего много раз переворачивается и падает с обрыва.
По данным очевидцев, один человек погиб, еще один пострадал — его доставили в реанимацию. По другим данным, погибших двое.
Информация уточняется.
Смотреть видео падения джипа.
Фото «Типичный Краснодар»
Фото «Типичный Краснодар»
Фото «Типичный Краснодар»
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