В Геленджике во время соревнований по трофи-рейду внедорожник упал с горы, есть жертвы. Фото

Это произошло 30 марта во время соревнований этапа чемпионата России по трофи-рейду.

О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях. По их словам, автомобиль участников соревнований сорвался с горы.

Момент падения автомобиля запечатлен на видеозаписи, которую сделали очевидцы. На кадрах видно, как внедорожник пытается преодолеть крутой подъем. В какой-то момент машина начинает катиться вниз со склона, после чего много раз переворачивается и падает с обрыва.

По данным очевидцев, один человек погиб, еще один пострадал — его доставили в реанимацию. По другим данным, погибших двое.

Информация уточняется.

Смотреть видео падения джипа.

Фото «Типичный Краснодар»

Фото «Типичный Краснодар»

Фото «Типичный Краснодар»

Previous

Next