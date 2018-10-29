В Геленджик приехал велопутешественник в рамках пробега из Тбилиси в Сочи

Нодар Беридзе выехал из Грузии 21 сентября и преодолел уже 2,3 тыс. км.

Впереди — еще около 300 км. В каждом своем путешествии Беридзе заезжает в города и села, общается с местными жителями и приглашает их посетить его историческую родину, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

На курорте Нодара Беридзе встретили представители городской администрации, спортсмены и давние друзья.

«Мои путешествия — это больше, чем просто велопробеги. Проезжая города и страны, я несу очень важную миссию — мира и дружбы. Конечно, в пути бывает всякое и я готов к различным трудностям, но чаще происходит что-то приятное. Больше всего мне нравится встречаться с людьми, пропагандировать спорт, здоровый образ жизни и уважение друг к другу», — рассказал путешественник.

В день путешественник на обыкновенном туристическом велосипеде преодолевает около 100 км, с собой у него только одежда, запчасти и инструменты для ремонта. Узнать Нодара Беридзе можно по прикрепленному к велосипеду флагу Грузии.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник