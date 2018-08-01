В Геленджике 11 августа состоится ежегодный заплыв «Морская миля»

Зарегистрироваться в качестве участника соревнования можно до 8 августа.

Поучаствовать в заплыве смогут спортсмены и любители активного образа жизни 2004 года рождения и старше.

Переплывать бухту будут 500 спортсменов. Им выдадут специальные чипы, которые автоматически зафиксируют время прохождения дистанции. Без регистрации принять участие в заплыве не получится.

Спортсменам предстоит проплыть 1 тыс. 852 м или 1 морскую милю — от Толстого до Тонкого мыса, сообщается на странице пресс-службы администрации Геленджика в Instagram.

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