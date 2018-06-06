В Геленджике 12 июня пройдет межнациональный фестиваль

В День России греки, дагестанцы, украинцы, крымские татары, казаки и осетины угостят национальными блюдами, расскажут о своих традициях и обычаях и проведут мастер-классы.

Выставка национальных культурных общественных организаций Геленджика откроется в 9:00 на одной из аллей, ведущей к Центральной площади курорта. Там же гостей фестиваля будут учить танцевать лезгинку, армянские и осетинские танцы, владеть шашкой, играть на гармошке, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации курорта.

В 10:00 начнется праздничная концертная программа с участием представителей национальных общин. Откроется она церемонией выноса 30-метрового флага Российской Федерации и коллективным исполнением гимна страны.

Вечером на Центральной площади города выступят творческие коллективы. Концерт начнется в 19:30.

В 21:30 над акваторией Геленджикской бухты пройдет праздничный фейерверк.

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