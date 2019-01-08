Завершено расследование уголовного дела о хищении и повреждении имущества.

В полицию обратился местный житель. Мужчина рассказал, что принадлежащая ему палатка «виртуальная станция», расположенная возле парка аттракционов, разрезана, а электронное оборудование похищено. Сумма ущерба составила более 160 тыс. рублей.

Сотрудники полиции проверили камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город» и составили ориентировку на возможных преступников. В итоге в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории города задержали двоих подозреваемых. Это 18-летние жители Крымского района и Республики Башкортостан.

Молодые люди признали свою вину и вернули похищенное имущество.

Следственный отдел ОМВД России по городу Геленджику завершил расследование. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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