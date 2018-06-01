В Геленджике 2 июня пройдет праздничный карнавал

Он в 41-й раз откроет новый курортный сезон.

Праздник начнется с самого утра. Для гостей приготовили массу развлечений: забеги, турниры по волейболу, выступления живых скульптур и свадебный квест. А вечером начнется самое зрелищное представление — торжественное шествие. Артисты пройдут по улицам города до Центральной площади курорта. Специальными гостями станут певец Митя Фомин и греческий исполнитель Александрос Тсопозидис. Они выступят перед зрителями на вечернем концерте. Завершится праздник лазерным шоу и фейерверком.

Карнавал и концерт в честь открытия сезона телеканал «Кубань 24» покажет в прямом эфире. Трансляция начнется в 20:00.

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