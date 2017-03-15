В Геленджике будут судить дайвера за хранение боеприпасов, поднятых со дна моря

В Геленджике в марте направили в суд уголовное дело против местного жителя, которого обвиняют в незаконном хранении боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Полицейские получили оперативную информацию о том, что один из местных жителей незаконно хранит у себя в доме оружие и боеприпасы. Во время проверки этой информации дом 42-летнего подозреваемого осмотрели. В подвале обнаружили и изъяли предметы, похожие на боеприпасы, а также части пулемета.

Экспертиза установила, что изъятые 30 патронов и два снаряда являются боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Части пулемета модели Browning М2 Aircraf в представленной на исследование комплектации огнестрельным оружием не признаны. Хозяин дома рассказал, что работает в подводном морском клубе инструктором по дайвингу. Все патроны и снаряды он поднял со дна моря, привез домой и оставил на хранение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Предварительное следствие завершено. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направили в суд. Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.

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