В Геленджике будут судить мужчину, сбившего на лодке женщину

Инцидент произошел в июле 2017 года. Материалы уголовного дела направили в суд.

По данным следствия, 39-летний мужчина управлял моторной лодкой в акватории села Криница. В какой-то момент он наехал на 54-летнюю женщину, которая плавала в море. В результате она получила травматическую ампутацию ноги на уровне средней трети голени и открытый перелом надколенника, причинившие тяжкий вред здоровью, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Геленджикский городской суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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