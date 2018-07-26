В Геленджике демонтировали самовольную автозаправочную станцию

С иском к индивидуальному предпринимателю в Арбитражный суд Краснодарского края обратилась администрация города-курорта.

Рассмотрев иск, суд обязал владельца в течение 30 дней освободить земельный участок площадью 7 тыс. кв. м на Сухумском шоссе — демонтировать автозаправочный комплекс. Помимо капитального кирпичного здания операторской и двух колонок для заправки транспорта, в решении суда фигурировали восемь металлических цистерн для хранения топлива, трансформаторная подстанция, бункер для сыпучих материалов, несколько хозпостроек, металлический гараж, а также капитальный забор из бетонных блоков, плит и металла протяженностью около 200 м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

В ходе проведения исполнительных действий судебные приставы убедили индивидуального предпринимателя добровольно исполнить решение суда.

В результате владелец принял решение демонтировать автозаправочную станцию собственными силами. Решение суда исполнено в полном объеме. Земельный участок освободили от строительного мусора и привели в пригодное для дальнейшего использования состояние.

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