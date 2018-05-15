В Геленджике дети раскрасили фигуры героев сказок на набережной

Финалисты городского конкурса «Юное очарование Геленджика» вместе с родителями и воспитателями раскрасили деревянные фигуры в «Сквере сказок».

Сквер открыли в 2014 году, каждый год в преддверии летних каникул преподаватели Центра развития творчества детей и юношества раскрашивают героев любимых детских мультфильмов.

В этот раз к ним присоединились жители курорта. Каждой семье предстояло раскрасить одну из деревянных композиций — Кота Леопольда с мышами, Волка и Зайца из «Ну, погоди!», Мальвину, Пьеро и других сказочных персонажей.

«Этот год объявлен президентом России Годом добровольца и волонтера, поэтому мы решили провести финал городского конкурса под девизом «Детства добрые дела» и предложили финалистам поучаствовать в такой акции, ведь очень важно учить детей с раннего детства помогать своей Родине конкретными делами. Дети и взрослые нас поддержали и с удовольствием принялись за дело, потому что это действительно доброе и интересное занятие», — рассказала директор детского центра Татьяна Ходырева.

Всего в акции приняли участие 13 семей. На раскрашивание фигур им потребовалось несколько часов.

Финал конкурса «Юное очарование Геленджика» состоится 18 мая, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

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