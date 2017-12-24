В Геленджике для Дедов Морозов потребовалось около 150 велосипедов

В городе-курорте 24 декабря прошел велозаезд по набережной на дистанцию в 3 км.

В нем приняли участие около 150 человек, в том числе и гости из Новороссийска. Самому юному из них — 6 лет, самому взрослому — 69 лет.

На старте удачи и здоровья в Новом году всем участникам велозаезда пожелал глава Геленджика Виктор Хрестин.

Спортивных Дедов Морозов поддерживали жители и гости курорта, а также сказочные персонажи. На финише угощали чаем и сладостями.

А 23 декабря во второй раз в Геленджике прошел велозаезд маленьких Дедов Морозов и Снегурочек. Воспитанники детских садов в костюмах зимних волшебников проехали на велосипедах и самокатах от кинотеатра «Буревестник» до Центральной площади, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Фото пресс-службы администрации Геленджика.

Фото пресс-службы администрации Геленджика.

Фото пресс-службы администрации Геленджика.

Фото пресс-службы администрации Геленджика.

Фото пресс-службы администрации Геленджика.

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