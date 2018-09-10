В Геленджике для ликвидации последствий непогоды использовали тяжелую технику

Внеплановую уборку пришлось проводить 10 сентября во многих районах Кубани.

Больше всего от проливных дождей и сильного ветра пострадало Черноморское побережье. В Архипо-Осиповке под водой оказались свыше 80 дворов. Там работала откачивающая техника, а местные жители пытались просушить вещи, которые еще можно спасти. Потрудиться пришлось и на пляжах. Коммунальщики продолжают вывозить мусор, поваленные деревья, поломанные зонтики и лежаки. Задействовали даже тяжелую технику.

«Грузим в погрузчик, а он — в машины. У нас работают два КамАЗа и два трактора», — пояснил работник пляжа Архипо-Осиповки Геннадий Киселев.

«Мы уже два дня грузим, возим. Это еще, наверное, до 11 сентября будет продолжаться. И ночью будем работать, и утром», — сообщил администратор пляжа Архипо-Осиповки Владимир Киселев.

Подобная ситуация в Джубге, Лермонтово и Новороссийске — там тоже пришлось разбирать завалы. В городе-герое за сутки выпала месячная норма осадков.

Потоки были настолько мощными, что в море смыло пассажирский автобус. Он был пустой, никто не пострадал. А вот в Анапе сильный шторм оборвал жизнь 11-летнего мальчика из Омска. Ребенок вместе с отцом отправился купаться, проигнорировав запрет спасателей. Справиться с волнами им не удалось. Мужчину спасли, а вот тело погибшего мальчика до сих пор ищут. Проводится доследственная проверка.

Напугала буря и жителей Северского района. В поселке Тхамаха вода буквально отрезала местных жителей от цивилизации, затопив дорогу и мост. Сейчас переправа снова работает, но уровень воды в реках все еще может подняться до неблагоприятных отметок. Ситуацию под круглосуточным контролем держат спасатели.

А синоптики дают неблагоприятные прогнозы: на Кубани 11 сентября вновь ожидаются ливни, сильный ветер, в некоторых районах град. На море — шторм, есть риск образования смерчей, поэтому купание запрещено. Все оперативные службы региона работают в усиленном режиме. Погода не изменится до конца недели, сообщают метеорологи.

«По температурному фону изменения будут в лучшую сторону. Холодная воздушная масса, которая проникла на территорию края, будет трансформироваться и постепенно прогреваться, поскольку на Кубани еще все-таки лето», — рассказал начальник краснодарского Гидрометцентра Андрей Бондарь.

Столбики термометров до 16 сентября не поднимутся выше 25 °С. Однако во второй половине месяца солнечных дней будет больше, а воздух прогреется до 30 °С.

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