Мальчики оказались свидетелями нападения мужчины на пожилую женщину.

Злоумышленник выхватил у пенсионерки из рук сумку и скрылся. Это видели школьники, которые рассказали полицейским, в какую сторону убежал мужчина, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

Благодаря помощи мальчиков правоохранители быстро выяснили личность грабителя и задержали его. Мужчина сказал стражам порядка, что ограбить женщину ему пришлось из-за отсутствия денег.

Похищенную сумку вернули владелице. Против задержанного возбудили уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Начальник отдела МВД по городу Геленджику Вадим Чикин за оказание содействия полицейским в торжественной обстановке вручил школьникам благодарности.

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