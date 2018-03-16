В Геленджике две очистные станции установят в июле

В поселке Михайловский Перевал Геленджика строят очистные сооружения для бытовых стоков.

Жители частного сектора раньше пользовались септиками, их стоки и отсутствие специальных сооружений доставляли много неудобств. Теперь там строят две станции биологической очистки. Они будут работать в замкнутом цикле. Согласно проекту они полностью герметичны, не производят вредных выбросов.

«Если раньше отведение стоков происходило в неорганизованном порядке, через септики, то после ввода в эксплуатацию этот объект позволит централизованно принимать стоки, чистить их и с соблюдением гигиенических нормативов сбрасывать в окружающую среду», — отметил директор водопроводно-канализационного хозяйства Геленджика Геннадий Иващенко.

На строительство направили более 35 млн рублей. Две готовые смонтированные станции установят на подготовленной площадке в июле и сразу же начнут подключать к ним участки местных жителей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Геленджике начали строительство очистных сооружений.

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