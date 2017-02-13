В Геленджике двум школам присвоят имена героев

13 февраля в 21:54

В Геленджике двум школа планируют присвоить имена Евдокии Бершанской и Антона Головатого.

Имя советской летчицы, участницы Великой Отечественной войны, командира 46-го гвардейского ночного бомбардировочного полка Бершанской будет носить средняя общеобразовательная школа № 6. А атамана Черноморского казачьего войска Антона Головатого — основная общеобразовательная школа № 10.

Решение о присвоении школам имен было принято по итогам поисковой работы по истории края в рамках проекта «Имя Кубани».

Необходимый для присвоения имени пакет документов уже готов, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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