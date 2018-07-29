В Геленджике единственный в России карнавал на воде посмотрели около 10 тыс. человек

В городе 28 июля отметили экватор курортного сезона. Через бухту прошли более 30 яхт и кораблей, оформленных декорациями.

На каждом из судов костюмированные персонажи рассказывали зрителям о Черноморском флоте, истории и современных достижениях города-курорта, особенностях сел муниципалитета, о дружбе Геленджика с городами-побратимами из различных стран мира.

Праздник украсили глиссеры с парашютами и флагами России, Кубани и Геленджика, гидроциклисты, спортсмены, представляющие различные виды водного спорта.

Прошли показательные выступления моряков подразделений морской пехоты. Вечером на центральной площади Геленджика состоялась праздничная программа в честь Дня ВМФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

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