В Геленджике экипаж севшего на мель теплохода Rio покинет судно

Несколько членов экипажа к 24 декабря покинут корабль по решению судовладельца.
По данным Росморречфлота, большинство членов экипажа — сирийцы, один из Румынии.
Командный состав сидит на борту. Рядовой состав репатриируется постепенно. Решение по теплоходу судовладелец пока не принимал.
Как пояснили в Росморречфлоте, судно застраховано от всех видов рисков, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 12 декабря у теплохода Rio оторвался якорь, после дрейфа судно село на мель в районе села Кабардинка. На борту находился 21 человек, никто не пострадал.
Сухогруз стал достопримечательностью у туристов.
Фоторепортаж можно посмотреть здесь.
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