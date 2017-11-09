В Геленджике глав предприятий призвали запастись песком к возможным снегопадам

В мэрии города прошло совещание, на котором обсудили вопросы готовности муниципалитета к зимнему периоду и отопительному сезону.

По поручению главы Геленджика Виктора Хрестина, накануне заседания специальная комиссия посетила муниципальные предприятия и проверила их готовность к наступлению холодов. Специалисты также проверили крупные объекты санаторно-курортного комплекса, торговли и общественного питания.

По результатам объезда был подготовлен отчет, исходя из которого видно, что муниципальные организации и предприятия жилищно-коммунального комплекса к зимнему периоду готовы: есть 59 единиц техники, которая в случае снегопадов может выйти на расчистку дорог, на котельных запасено более 240 т дизельного топлива, мазута и топлива для печей, заготовлено более 3 тыс. т песочно-солевой смеси и более 400 единиц шанцевого инструмента для уборки льда и снега.

Однако у мэра был ряд вопросов к частным предприятиям, в связи с чем Хрестин поручил начальнику управления ГО и ЧС Александру Горбунову провести более детальную работу.

«Каждый раз, когда выпадает снег, мы видим одну и ту же картину: на расчистку улиц выходят только сотрудники муниципального комбината по благоустройству. Возьмите на особый контроль эту ситуацию, проведите беседы с руководителями таких объектов, чтобы у них также был заготовлен необходимый объем песочно-солевой смеси и инструмента для расчистки от снега подходов к их предприятиям», — сказал Хрестин.

Мэр также поднял на совещании вопрос прохождения отопительного сезона.

«Получаю в социальных сетях достаточно много обращений от жителей Геленджика о неудовлетворительной подаче тепла в квартиры. Безусловно, это ответственность управляющих компаний, но и мы должны оперативно реагировать на такие факты, которые поступают в управление ЖКХ по горячей линии», — отметил глава Геленджика, обращаясь к начальнику профильного управления Ирине Сычевой.

В Геленджике работает горячая линия для мониторинга случаев неудовлетворительного теплоснабжения многоквартирных домов. О подобных ситуациях можно сообщать по телефонам: 3-16-40 и 3-16-64.

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