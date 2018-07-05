В Геленджике главврачу горбольницы вручили благодарность Совета Федерации

Константина Попандопуло наградили за большой вклад в развитие здравоохранения в Краснодарском крае.

Главному врачу городской больницы вручили благодарственное письмо председателя верхней палаты парламента Российской Федерации Валентины Матвиенко.

«Работая в этом учреждении более 40 лет, вы успели пройти большой путь — от санитара до главного врача. Знаю вас как неравнодушного и ответственного человека, сумевшего сплотить такой большой трудовой коллектив, повысить многие показатели. Нужно и дальше расширять медицинскую сеть, совершенствоваться самим. Хотелось бы, чтобы городская больница Геленджика в ближайшие годы стала одной из ведущих, как минимум, на Черноморском побережье», — сказал член Совета Федерации России Владимир Бекетов.

Глава города Виктор Хрестин также поблагодарил весь коллектив больницы за труд и пожелал новых успехов, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июне рентгеновское отделение Краевой больницы № 1 в Краснодаре назвали одним из лучших в РФ. Губернатор края Вениамин Кондратьев 20 июня наградил лучших работников в области здравоохранения.

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