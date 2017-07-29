В Геленджике из-за непогоды карнавал на воде в честь Дня ВМФ перенесли

Праздничную программу, которая должна была пройти в акватории Геленджикской бухты, решили перенести с 29 июля на 30 июля.

Планируется, что мероприятие начнется 30 июля в 11:00. При этом концерт, посвященный празднованию Дня Военно-морского Флота РФ, не отменили. Он пройдет 29 июля на центральной площади курорта.

В городе 29 и 30 июля ожидаются сильные залповые дожди, гроза, град со шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. Возможны подъемы уровней рек. На море есть опасность формирования смерчей. Гостей и жителей города, в случае ухудшения погодных условий и выпадения осадков, просят заблаговременно покинуть береговую черту, подвальные помещения и низменные участки местности, сообщается на сайте мэрии Геленджика.

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