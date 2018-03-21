В Геленджике из-за подозрительного предмета оцепили улицу  

Сообщение об обнаружении на улице Херсонской подозрительного предмета, похожего на гранату, поступило в полицию 21 марта около 10:00.

Об этом сообщили в пресс-службы мэрии Геленджика.

Территорию вокруг оцепили полицейские. Позже сотрудник военкомата определил, что подозрительный предмет предположительно является ручной гранатой Ф-1.

На место прибыли сотрудники войсковой части города Новороссийска и вывезли гранату для дальнейшей утилизации, сообщил начальник управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Геленджика Александр Горбунов.

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