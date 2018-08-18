В Геленджике из-за ветра отменили заплыв «Морская миля»

Мероприятие должно было пройти 18 августа.

«Заплыва через Геленджикскую бухту в этом году не будет. Поднимающийся ветер не позволяет провести мероприятие. Безопасность превыше всего», — заявили в пресс-службе администрации Геленджика.

Ранее заплыв «Морская миля» должен был состояться 11 августа, но из-за непогоды его перенесли на 18 августа.

Во время соревнований спортсмены проплывают 1 тыс. 852 м или 1 морскую милю — от Толстого до Тонкого мыса.

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