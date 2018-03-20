В Геленджике ко дню весеннего равноденствия зацвели магнолии

Солнце 19 марта преодолело небесный экватор и осветило не только южное полушарие Земли, но и северное. В народе это явление называют днем весеннего равноденствия.

Световые часы начнут увеличиваться. Точку пересечения экватора Солнце преодолело в 19:15 по московскому времени. Этот момент ознаменовал не только равенство дня и ночи, но и завершение полярной зимы.

«Солнце будет находиться над горизонтом. Наступает момент полярного лета», — рассказал заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

День весеннего равноденствия в культуре некоторых стран — это начало нового года, оно совпадает с астрономическим календарем. В народных поверьях это день пробуждения природы. Согласно Григорианскому календарю, в ближайшие 78 лет день весеннего равноденствия будет приходиться именно на 20 марта. Только в 2096 году день сравняется с ночью раньше — 19 марта.

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