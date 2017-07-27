В Геленджике мужчина лишился 500 тыс. рублей, выпивая после продажи квартиры

Полицейские задержали 32-летнего подозреваемого в разбойном нападении, часть денег он успел потратить.

Местный житель обратился в дежурную часть отдела МВД России по городу Геленджику и рассказал, что выпивал в кафе, имея при себе крупную сумму после продажи квартиры. На улице на него напал неизвестный и похитил пакет, где лежали более 500 тыс. рублей.

Приезжий из соседней республики сознался в содеянном ограблении. При осмотре его съемной квартиры полицейские изъяли оставшиеся деньги и вернули их владельцу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Вернуться на ленту

Источник