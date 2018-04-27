В Геленджике мужчина в ссоре забил пожилую мать бывшей сожительницы

Преступление произошло 19 апреля. Возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Установлено, что 36-летний мужчина ранее сожительствовал с дочерью 78-летней пенсионерки. После расставания с женщиной он с разрешения ее матери остался жить в ее доме. По версии следствия, днем 19 апреля во время ссоры мужчина не менее пяти раз ударил хозяйку дома руками и ногами по голове и телу, причинив ей множественные переломы костей скелета. Осознав противоправность своих действий, злоумышленник попытался оказать помощь пострадавшей и вызвал с помощью соседей медиков. Однако, медицинская бригада констатировала смерть пенсионерки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Мужчине предъявили обвинение, его поместили под стражу. Вину в преступлении он признал в полном объеме. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, расследование продолжается.

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