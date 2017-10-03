В Геленджике мужчина вырастил коноплю из корма для попугаев

Полицейские изъяли у него 150 кустов растения.

Полицейские получили информацию о том, что в лесу в районе озера обнаружена плантация конопли. Участок осмотрели, с него изъяли более 150 кустов растений, внешне схожих с коноплей. При этом каждый куст был тщательно прополот и полит. Экспертиза установила, что растения являются наркосодержащими.

По подозрению в выращивании конопли задержали 42-летнего местного жителя. В полиции он рассказал, что в марте купил корм для попугаев, выбрал из него семена конопли, посадил их в лесу и стал поливать, рыхлить и удобрять почву, уничтожая сорняки.

Возбудили уголовное дело о незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические средства. Подозреваемого поместили под подписку о невыезде, ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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