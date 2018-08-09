В Геленджике мужчина заплатит 1,2 млн рублей отдыхающей, которую сбил на лодке

Суд признал водителя моторной лодки виновным в нарушении правил эксплуатации транспортного средства, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью женщине.

Мужчину приговорили к ограничению свободы на два года и лишению права управления маломерным судном на один год. Приговор в законную силу не вступил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о выплате ей 1,2 млн рублей, в том числе 600 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 июля 2017 года 39-летний мужчина управлял моторной лодкой в акватории села Криница. В какой-то момент он наехал на 54-летнюю женщину, которая плавала в море. В результате она получила травматическую ампутацию ноги на уровне средней трети голени и открытый перелом надколенника, причинившие тяжкий вред здоровью.

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