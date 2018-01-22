В Геленджике на Аллею трудовой славы внесли новые имена

Церемония награждения свидетельствами о занесении на Аллею трудовой славы имен лучших работников предприятий и коллективов прошла в городском Дворце культуры, искусства и досуга.

Мероприятие проходит три раза в год, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

По словам главы города Виктора Хрестина, занесение имен на Аллею трудовой славы — это одна из возможностей выразить благодарность за работу лучшим работникам, которыми гордится Геленджик.

Свидетельства получили художественный руководитель образцовой вокальной студии «Дети 21 века» Светлана Анпилогова, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Дольмен» Сергей Бамбаков, заместитель атамана Геленджикского районного казачьего общества Владимир Баглий, тренер-преподаватель отделения дзюдо Павел Безродных и другие жители Геленджика.

На Аллею трудовой славы были занесены также трудовые коллективы санатория «Жемчужина моря», фирмы «Геленджик-Отель», кафе «Олимпия», центра культуры и досуга «Творчество», детских садов № 11 «Радость» и № 20 «Красная шапочка», Архипо-Осиповского объединенного квартального округа, а также подразделения «Санитарная очистка» МУП «Александрия».

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