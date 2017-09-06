В Геленджике на Большом празднике фейерверков произведут 70 тыс. залпов

Планируется, что участники используют около 25 т пиротехники.

Большой праздник фейерверков состоится в Геленджике 15 сентября. Планируется, что участники фестиваля произведут около 70 тыс. залпов. Высота фейерверков будет достигать 150 м. Шоу будет сопровождать специально подобранная музыка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

Стартовыми площадками для запуска фейерверков станут палубы кораблей. Ожидается, что это обеспечит хорошую видимость залпов. Финалом программы станет гала-фейерверк от всех участников праздника.

В организации мероприятия примут участие лауреаты и победители всероссийских и международных фестивалей фейерверков.

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