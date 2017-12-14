В Геленджике на центральной набережной установили каток

Его уже испытывают жители и гости города. Синтетическое покрытие не растает при теплой погоде и при правильном уходе прослужит весь сезон.

«Данный каток предназначен больше для начинающих, для детского катания. Наши отдыхающие с удовольствием катаются в новогодние праздники», — сказал начальник управления по физической культуре и спорту Геленджика Руслан Давлетукаев.

Работать каток будет с утра до вечера. Жители и гости курорта уже затачивают лезвия, чтобы опробовать зимний аттракцион. Если своих коньков нет, их можно взять напрокат. Пункт аренды снаряжения откроется на набережной.

Выйти на лед одновременно смогут больше 40 человек.

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