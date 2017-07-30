В Геленджике на дежурство заступил самолет-амфибия

Самолет-амфибия Бе-200ЧС южного авиационно-спасательного центра МЧС РФ прибыл в Геленджик для усиления группировки во время пожароопасного периода.

«Самолет прибыл на дежурство для реагирования на возникающие пожары. Воздушное судно будет осуществлять мониторинг и ликвидацию возможных природных пожаров на территории региона», — уточнил командир экипажа Олег Попов.

Самолет-амфибия Бе-200ЧС признан одним из самых эффективных в мире в борьбе с природными пожарами. В режиме глиссирования на открытых водоемах судно наполняет свои баки 12 т воды и осуществляет ее сброс на очаги пожаров. Преимущества воздушного судна при тушении пожаров состоят в высокой скороподъемности судна, способности сбрасывать воду как залпом, так и последовательным открытием створок водяных баков, возможности работать в ограниченном пространстве, например, в горных или труднодоступных районах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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