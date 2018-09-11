В Геленджике на форуме «Биотехмед» представили модернизированного «робота-медсестру»

Первый образец модернизированного диагностического лечебного комплекса поддержания жизнедеятельности человека «Ангел» представил концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех».

«Робота-медсестру» уже используют в МЧС и ряде региональных медучреждений. Он предназначен для оказания медицинской помощи при первичной диагностике, автоматизированного контроля за жизнедеятельностью пострадавшего, введения назначенных препаратов по заданному алгоритму.

Робот в обновленной версии умеет снимать ряд параметров и передавать информацию о них по телекоммуникационным каналам. Также он стал легче и компактнее.

Робот способен диагностировать у пациента травматический и ожоговый шок, отравление, черепно-мозговую травму, лучевую болезнь, геморрагический шок, острое нарушение мозгового кровообращения, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Форум по биотехнологиям «Биотехмед» проходит в Геленджике с 9 по 11 сентября.

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