В Геленджике на клумбах высадят 500 тыс. цветов

В Геленджике в 2017 году планируют высадить на клумбах 500 тыс. цветов.

Это петунии, бегонии, пеларгонии, бархатцы, виолы. Всего на курорте цветами собираются засадить более 5 тыс. кв. м, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

Первые фуры с рассадой прибыли на курорт на прошлой неделе. Цветы проходят адаптацию в питомниках. После этого озеленители начнут их высаживать на клумбы. Сейчас на курорте цветут тюльпаны и гиацинты. Луковицы этих растений высадили в 2016 году.

Озеленители Геленджика благоустраивают Андреевский парк. Его открытие запланировано на 28 апреля. Всего в парке собираются высадить около 2 тыс. деревьев и кустарников, а также 1 тыс. роз.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на набережной Геленджика в апреле появилась зодиакальная аллея.

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