В Геленджике на набережной демонтируют незаконные ларьки

На земельном участке на улице Революционной снесут павильоны по продаже вафель, сувениров и продуктов.

В 2017 году Арбитражный суд Краснодарского края принял решение о демонтаже этих объектов, но ответчик — юридическое лицо ООО «Фортуна» — не выполнил постановление, поэтому дело передали в службу судебных приставов.

Принудительная разборка незаконных построек началась 19 октября. В течение дня павильоны демонтировали, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник