В Геленджике на набережной демонтируют незаконные ларьки

На земельном участке на улице Революционной снесут павильоны по продаже вафель, сувениров и продуктов.
В 2017 году Арбитражный суд Краснодарского края принял решение о демонтаже этих объектов, но ответчик — юридическое лицо ООО «Фортуна» — не выполнил постановление, поэтому дело передали в службу судебных приставов.
Принудительная разборка незаконных построек началась 19 октября. В течение дня павильоны демонтировали, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.
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