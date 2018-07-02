В Геленджике на пляже санатория «Голубая волна» утонул мужчина

Это произошло 2 июля.

О случившемся сообщили очевидцы, которые выложили в соцсети видеозапись проведения реанимационных действий.

По их словам, плывущего лицом вниз мужчину в 12:00 заметили спасатели. Они вытащили его на берег. Прибывшие через десять минут медики в течение часа пытались реанимировать пострадавшего, но им это не удалось.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе 2 июля городские власти объявили о запрете на купание в море из-за ухудшения погоды.

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